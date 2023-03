Viva Rai 2, fucilata-Fiorello: "Pino Insegno? Che amico di mer***"

24 marzo 2023 a

In Rai si prospettano grandi cambiamenti nei mesi a venire e ovviamente Fiorello non ha perso l’occasione per fare ironia. Durante l’ultima puntata di Viva Rai2, lo showman siciliano ha parlato del suo amico Amadeus e ha commentato l’indiscrezione su una possibile conduzione affidata a Pino Insegno. “Tranquilli, tanto Amadeus ce lo prendiamo noi a Teleminkia”, ha scherzato Fiorello, mettendo in mezzo il programma che gli piacerebbe creare.

Inoltre lo showman ha immaginato il discorso di apertura di Insegno: “Lui un grandissimo doppiatore (anche del Signore degli Anelli, ndr): ‘Questo Festival non appartiene ad un uomo solo, ma a tutti. Stanotte queste colline brulicheranno di orchi, elfi, cantanti, musicisti, coristi e televoto. Scenderemo le scalinate dell’Ariston, conquisteremo l’Ariston, manderemo gli argonauti nella giuria demoscopica. Benvenuti alla 74esima edizione del Festival della Terra dei Fiori, al mio segnale scatenate l’orchestra. E soprattutto, Amadeus pigliatela in saccoccia”.

Fiorello ha anche immaginato la reazione di Amadeus a questo suo siparietto: “Pensate a lui che ora dirà ‘ho un amico di me***’. Ma Ama, lascia stare il quinto Festival, riposati. Lascialo fare ai ragazzi che noi abbiamo Teleminkia. Stiamo già preparando il palinsesto che andrà in onda dopo Pasqua. Ci sarà il Meteominkia, ma anche il gioco La ruota della minkia e il programma a quiz il Minkiatutto”.