Ilary Blasi? "Così è davvero troppo": la foto che scatena il caos

Sempre al centro del gossip, sempre nel mirino, sempre dibattuta, osservata, sbirciata. Si parla di Ilary Blasi, conduttrice Mediaset ed ex moglie di Francesco Totti, una separazione che come è arcinoto ha fatto molto discutere e ha catalizzato l'attenzione delle cronache rosa a lungo. Ora, la conduttrice de l'Isola dei Famosi, ha iniziato una nuova relazione con Bastian, un imprenditore tedesco. E il racconto della sua vita, non solo di coppia, un po' come per tutte le star del piccolo schermo o quasi corre sui social.

E l'ultima foto pubblicata da Ilary Blasi ha suscitato più di una perplessità tra i suoi seguaci. Nel dettaglio stiamo parlando di due story in cui la Blasi si mostra avvolta da fiori e piante su un meraviglioso terrazzo. A coprirla un top corto e un paio di jeans, insomma il ventre è scoperto. A completare l'outfit delle informali scarpe da ginnastica. Una scelta stilistica che ne mette in risalto il fisico.

Il punto però è che Ilary Blasi è apparsa molto magra, come se il periodo per certo assai stressante abbia influito sul suo corpo. E certo la circostanza non stupirebbe. Ma tant'è, in molti, commentando il post di Ilary Blasi, hanno trovato tempo e modo per farglielo notare. "Bene essere magre, ma così è davvero troppo", commentava uno, il più classico dei pareri non richiesti.

Ma tant'è, Ilary Blasi è meravigliosa. Punto e stop. E in grande forma. Il tutto in vista del ritorno alla conduzione dell'Isola dei famosi, che tornerà ad animare le prime serate su Canale 5 tra pochi giorni.