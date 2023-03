Striscia la Notizia, Calenda massacrato in strada: "Due chiappe..."

25 marzo 2023 a

Striscia la Notizia non fa sconti a nessuno. E questa volta il tg satirico ha messo nel mirino Carlo Calenda. Il leader di Italia Viva infatti ha attaccato pesantemente Calenda per quelle sue posizioni che a tratti sposano idee di destra e a tratti idee di sinistra. Proprio ieri Caledna ha affermato che su alcuni temi si sente più vicino al centrodestra che a Elly Schlein, nuova segretaria del Pd. E a massacrarlo a colpi di parole è stato Enrico Lucci inviato per il tg di Antonio Ricci per le vie romane dove si annidano i parlamentari.

Lucci ha incontrato Calenda e sorprendendolo per strada gli ha urlato in faccia: "Lo sai qual è il nome del tuo prossimo partito? Due chiappe, una a destra e l'altra a sinistra". Calenda, visibilmente sorpreso per l'assalto, non ha replicato e ha incassato il colpo.



Del resto le sue posizioni trasversali sono ormai famosissime e Lucci l'ha messo davanti alla realtà. Beh il nome per il nuovo partito non è affatto male, incarna perfettamente la stella polare della politica di Calenda: un colpo al cerchio e l'altro alla botte per salvarsi sempre la poltrona...