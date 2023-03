Viva Rai 2, Fiorello rivela: "La Goggia mi ha scritto un sms, da Fazio..."

Roberto Tortora 28 marzo 2023 a

a

a

Campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali. Sofia Goggia è oggi decisamente la numero uno dello sci italiano. E, ultimamente, anche protagonista del gossip per il suo presunto “flirt” con Massimo Giletti. Entrambi hanno detto e non detto, il primo a Francesca Fagnani durante la sua intervista a Belve (limitandosi a dire che “ama la montagna e le persone vincenti”), mentre la seconda ha confermato solo di non essere single, incalzata dall’inviato de Le Iene, Niccolò De Devitiis.

La Goggia è stata ospite dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa e, intervistata da Fazio, si è lasciata andare ad alcune confessioni. Durante le ultime gare, per abbassare la tensione, ha preso l’abitudine di cantare brani di musica leggera anni ’60, ’70, ’80, in particolare Adriano Celentano e Ornella Vanoni e di osservare la celebre frase barone Pierre de Coubertin, fondatore dei giochi olimpici: “L’importante è partecipare”. All’atto di presentarla, poi, Fazio ha commesso anche una gaffe, presentato Sofia come nativa di Cogne, quando invece tutti sanno che è bergamasca.

Non solo Fazio, però, perché la sciatrice sarà ospite anche di “Viva Rai 2!” in occasione della puntata del 4 Aprile ed ha già mandato un messaggio a Fiorello e Fabrizio Biggio. “Stasera da Fazio c’è un mini-video, ma le cose belle e vere solo per te”, ha scritto la campionessa che ha anche aggiunto di volersi divertire e di non vedere l’ora di andare lì come ospite. Al che i due conduttori ci hanno scherzato su. Biggio: “Da Fazio è stata finta?”. Fiorello: “No! Che c’entra! Però le ho detto di non dire tutto lì, perché le cose più belle deve dirle e farle per noi! Farà delle cose qui che… veramente!!!”.