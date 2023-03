Ornella Vanoni? Non proprio: "Non sento un ca***", sbrocco in diretta tv

28 marzo 2023 a

Ornella Vanoni a Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 2. In realtà, però, non si trattava della vera cantante ma di Vincenzo De Lucia, che ha divertito i telespettatori imitandola. La finta Vanoni, dunque, è arrivata sul palco con un abito molto appariscente. E subito ha iniziato a lamentarsi: “Non sento un ca**o”. Si tratta di una frase che la Vanoni ha realmente pronunciato, qualche anno fa, mentre si esibiva a Una storia da cantare, show musicale di Rai 1.

Alla fine la base è partita e la finta Ornella si è potuta esibire, tra le risate di tutti gli spettatori presenti in platea. Prima dell’esibizione, però, quando ha avvertito qualche problema con l’audio e con la base, la finta cantante ha chiesto di sapere il nome del fonico, inquadrato dietro le telecamere. “Si chiama Ciro”, ha risposto allora il conduttore. “È il figlio di Sandra Milo?”, ha chiesto ancora l'imitatore nei panni della Vanoni, facendo scoppiare tutti a ridere ancora una volta. Stefano ha negato.

Dopo l’esilarante esibizione con alcuni dei brani più famosi della vera Ornella, De Lucia, ancora calato nei panni dell'artista, ha lasciato il palco lamentandosi di nuovo: “Non si sentiva un ca**o”. "Unico e inimitabile il nostro Vincenzo De Lucia!", ha commentato infine De Martino.