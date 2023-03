Gerry Scotti e Striscia, il doloroso sfogo: "Fatti tragici, non è facile lavorare"

29 marzo 2023 a

Da qualche tempo Gerry Scotti è tornato dietro al bancone di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico di Canale 5. Ora è in coppia con Francesca Manzini, ma dal prossimo 3 aprile ricomporrà la storica coppia di Striscia con Michelle Hunziker, che tornerà al celebre bancone appena terminata la conduzione di Michelle Impossibile, il suo show in prima serata.

E così Gerry Scotti coglie l'occasione per confidarsi con Tv Sorrisi e Canzoni, dove parla proprio del cambio di conduzione. "A me piace paragonare Striscia all’ingranaggio perfetto di un orologio, noi siamo solo il lubrificante", premette Gerry Scotti. E ancora: "Certo, non è sempre facile lavorare quando i fatti di attualità sono tragici. Ma il nostro obiettivo è regalare un po’ di leggerezza ai telespettatori", ammette riferendosi alla difficoltà di far ridere le persone subito dopo un telegiornale in cui, magari, le notizie sono drammatiche.

Poi le parole su Antonio Ricci, il papà di Striscia la Notizia, e sulla sua influenza sul programma: "È un bell’esercizio di espressività. E molto ha fatto la scuola Ricci. All’inizio Antonio mi diceva: Guarda Gerry che ti è rimasta attaccata la stessa faccia di prima", ricorda Gerry Scotti. Infine, il conduttore ha ammesso di essere molto contento di tornare in coppia con la Hunziker, "ci capiamo con un solo sguardo", pur spendendo parole cariche di stima anche per la Manzini.