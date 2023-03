Emma Marrone replica al cafone che insulta: "Schifo, pena, idiota"

28 marzo 2023 a

Il consueto orrore. Il solito vergognoso linciaggio che si scatena sui social, sul web al suo peggio. E in questo caso a farne le spese è Emma Marrone, la celebre cantante, costretta a subire insulti agghiaccianti su Twitter. Salvo poi replicare in modo durissimo al volgare delirio che la ha colpita.

In questo caso a scatenarsi contro di lei con una serie di cinguettii orribili è stato tal Massimo, il quale ha poi cancellato tutto. Ma era già troppo tardi. La cancellazione è avvenuta dopo che molti altri utenti lo avevano apostrofato, dandogli del cafone e dell'ignorante, così come meritava.

L'odiatore, nel tweet rimosso, scriveva: "E comunque nella coppia lei fa l’uomo, quando parla sembra uno scaricatore del porto di Livorno". Emma Marrone, però, quel cinguettio lo ha notato. E così ha risposto per le rime: "Mai viste così tante persone ignoranti e inutili sotto a un post. Fate schifo abbastanza. E pure pena. Ciao idioti". Semplicemente perfetta. Definitiva.

Ma non è finita. Il leone da tastiera, infatti, ha pensato bene di replicare: "Io ho solo commentato una notizia pubblicata nel web, senza offenderti o mettere in dubbio il tuo talento e le tue capacità. E non mi prendo la responsabilità dei commenti al seguito. Se dire che non sei etero ti offende, ti chiedo scusa, ma non pensavo fosse così!", ha scritto cercando di salvare il salvabile ma peggiorando clamorosamente la situazione.

Non pago, ha anche replicato a chi lo criticava: "Perdonami ma a me ispira questo, che posso farci? Mi piace come artista, ma come donna no, è troppo mascolina e io preferisco la femminilità in una donna. Poi ok, scaricatore è eccessivo? Ok, ritiro l’aggettivo, ma il senso era quello. Posso esprimere un giudizio o no!?", ha proseguito. Una figura di palta di quelle indimenticabili.