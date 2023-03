Maria De Filippi, quella furibonda lite dietro le quinte tornata virale

29 marzo 2023 a

Alessandra Celentano è uno dei volti più importanti e più famosi della nostra tv. Da anni è protagonista di Amici, il talent show di Canale 5, dove è una delle voci più critiche sui ragazzi che si sfidano ma anche una delle insegnanti più preparate. Tanti talenti sono cresciuti all'ombra della Celentano, grazie alle sue dritte e ai suoi consigli. Da diverso tempo un'amicizia e il rapporto professionale la legano a Maria De Filippi.

E proprio della conduttrice ha voluto parlare in un'intervista a Belve con Francesca Fagnani. La Celentano di fatto ha parlato di un celebre litigio con la De Filippi durante un serale di Amici qualche tempo fa. “Non capisco cosa fai ad Amici“, disse all’epoca la De Filippi, “perché non dirigi la Scala? Umanamente non sai rapportarti con un ragazzo. Sei proprio scema. Se non ti volessi così bene ti caccerei a calci nel sedere e non scherzo“.



La Celentano ha risposto alla Fagnani di aver subito chiarito con la De Filippi ma non ha svelato altri particolari su quanto accaduto. Di certo il rapporto tra la conduttrice e la Celentano è più che solido e lo testimonia il feeling professionale che le unisce anche durante queste ultime puntate del talent show di Mediaset. La confessione della Celentano risale a qualche tempo fa, ma di fatto è tornata virale sul web dopo gli ultimi battibecchi con Emanuel Lo nel corso della puntata di sabato scorso di Amici. Il suo carattere fumantino fa discutere parecchio i fan del programma...