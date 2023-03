Aurora Ramazzotti, la confessione: "Promise ring", cosa significa...

29 marzo 2023 a

a

a

Aurora Ramazzotti sta per sposare Goffredo Cerza? L'influencer, che insieme al compagno sta per diventare mamma del suo primo figlio, ha smentito le voci sulle nozze con lo storico fidanzato. Ad alimentare il gossip nei giorni scorsi è stato un anello comparso all’anulare sinistro della Ramazzotti. In un video ripreso da Michelle Hunziker, si vedeva Aurora mentre accarezzava il pancione con un prezioso anello al dito.

"Non lo sopporta, con chi ha sbroccato": Hunziker smaschera Gerry Scotti

A spiegare come stanno le cose adesso è proprio la Ramazzotti, che in un'intervista a Vanity Fair ha chiarito: "È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra". Parlando delle nozze in generale, la figlia di Eros e Michelle ha detto: "Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme”.

Lì sotto... così: la sconvolgente foto di Aurora Ramazzotti | Guarda

“Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto - ha proseguito l'influencer - ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L’essenziale è che ci sia amore”. Secondo il settimanale Chi, pare che la Ramazzotti partorirà in una clinica in Svizzera, la stessa in cui è nata lei. Pensando a come si dedicherà alla crescita del piccolo, Aurora ha confessato: "Cercherò di renderlo mentalmente aperto, di fare attenzione alla sua sensibilità. Sono preparata sul gentle parenting, il rispettare i figli, ascoltarli, renderli indipendenti".