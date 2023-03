Marisa Laurito, la confessione a luci rosse: "Mi avvolgo nuda"

30 marzo 2023 a

"Mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda, questo lo posso promettere": Marisa Laurito, ospite di Un Giorno da Pecora a Rai Radio 1, ha detto che manterrà questa promessa nel caso in cui il Napoli vincesse lo scudetto. "Non mi posso spogliare perché è passata l'epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo - ha spiegato l'attrice -. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così".

Parlando poi delle sue presunte relazioni con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo, la Laurito ha confessato: "Non avrei potuto mai avere con loro una relazione: ridevamo dalla mattina alla sera e la sessualità non va d'accordo con la risata". Sul fatto che ci sia una donna alla presidenza del Consiglio, invece, ha detto: "Sono molto contenta che ci sia una donna al governo, anche se avrei sperato fosse un'altra donna".

In generale, dando un giudizio sul governo, ha dichiarato: "Non so, non li vedo benissimo, la Meloni è una donna capace, preparata, però abbiamo idee diverse". Lei ha raccontato di esser figlia di operai comunisti, anche se poi - ha aggiunto - "mi sono avvicinata al centrosinistra". E il Pd? "Ormai è una cosa molto lontana dai nostri ricordi", ha detto. Mentre sulla segretaria Elly Schlein: "Pare che piaccia. Ma in questo periodo sono lontana dalla politica, l'importante è che si faccia e si faccia bene".