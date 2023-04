Ciao Maschio, il vip sconvolge Nunzia De Girolamo: "La mia prima volta..."

01 aprile 2023 a

a

a

Dichiaratamente omosessuale, Antonino ha però ammesso di aver avuto il suo primo rapporto con una ragazza. Il giovane, ospite di Ciao Maschio, ha affermato: "La mia prima volta è stata con una donna. Poi ho cambiato menù, però la prima volta è stata con una ragazza". Una rivelazione che ha spiazzato Nunzia De Girolamo. Alla conduttrice di Rai 1 il cantante non ha nascosto di aver vissuto la sua sessualità nell’incertezza e per questo non disse nulla ai suoi genitori, ma ha voluto comunque "provare" a intraprendere una relazione con una donna.

Ciao Maschio, altro record per Nunzia De Girolamo: ecco le cifre

"Non ho detto niente perché era un periodo in cui non volevo confonderli, perché è delicato parlarne a casa. Volevo provare per capire… Io ho sempre saputo ciò che mi piaceva, però c’era del sentimento". Il coming out è arrivato solo nel 2016, ma "il problema è arrivato dopo, quando sono entrato in determinati meccanismi discografici. Che so, ad esempio, quando tu senti il bisogno di dedicare una canzone a un uomo anziché a una donna".

Il trionfo di Nunzia De Girolamo, occhio a Vasco Rossi: cosa va in onda | Guarda

In quel momento - ha spiegato - "ti senti dire che 'non c’è bisogno', che 'funziona di più nell’altro modo'. Ti dicono 'vabbé, lascia stare, non ti esporre'. E invece secondo me gli artisti devono esporsi. Se non lo facciamo noi, chi deve farlo?".