Maria De Filippi, si scatena l'ira ad Amici: "Insulsa", caos in studio

Una puntata scoppiettante. Arrivano i primi spoiler sulla nuova puntata di Amici 22 che andrà in onda sabato 8 aprile. A quanto pare al ballottaggio sono finiti Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere e uno dei due, come riporta Super Guida Tv, avrebbe lasciato il programma. Ma nel corso della puntata ci sarebbe stato un accesissimo scontro tra i giudici per l'approdo al ballottaggio provvisorio di Angelina Mango.

Uno dei volti più amati del talent show di Maria De Filippi. Come riporta Tvpertutti, si sarebbe accesa una grossa discussione innescata da Raimondo Todaro che si sarebbe "infervorato per davvero". E l'insegnante avrebbe criticato fortemente la scelta della giuria definendola "insulsa". E a quanto pare Maria De Filippi si sarebbe spesa con "toni alti" per mettere a tacere l'irruenza di Todaro. Insomma le sorprese a quanto pare nel corso del serale di Amici 22 non mancheranno.

Come sempre l'aria nello studio sarà un po' frizzante e gli umori dei giudici e degli insegnati a quanto pare potrebbero essere incandescenti. Maria De Filippi, come riportano le indiscrezioni, avrebbe avuto un grosso diverbio nel corso della puntata. Non ci resta che attendere sabato per capire cosa possa essere successo davvero nella scuola del talent show di Canale 5.