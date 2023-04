Maria De Filippi, "io non capisco": sbotta e lascia lo studio di sasso

08 aprile 2023 a

Maria De Filippi si è trovata ad affrontare una situazione scomoda a Uomini e donne, quando ha cercato di far riappacificare Alessandro e Pamela. I due ex volti del Trono Over, usciti insieme qualche tempo fa dal programma, sono tornati in studio e hanno raccontato di essere in crisi. Le loro motivazioni, però, non avrebbero convinto gran parte dei telespettatori. Secondo alcuni utenti sui social, la loro sarebbe stata solo una sceneggiata per tornare all’interno della trasmissione. I due, invece, hanno spiegato che dietro la rottura ci sarebbero delle incomprensioni legate ad alcune liti.

In realtà anche i presenti in studio sono apparsi scettici di fronte ai discorsi portati in puntata. Quando all'inizio la padrona di casa ha mandato in onda il filmato con tutti i momenti più belli vissuti dalla coppia in trasmissione, tutti hanno pensato che Alessandro e Pamela fossero venuti in studio a parlare della storia in modo sereno. La conduttrice, invece, ha poi annunciato che i due si sono lasciati. "Ci sono alcune cose che ancora non mi hanno convinto. Non riusciamo a capire perché non scatta in lei quella molla che è scattata in me. Io sono cambiato totalmente", ha spiegato lui. Diversa la versione dell'ex dama, secondo cui invece Alessandro sarebbe molto geloso: "Vede cose ovunque”.

A un certo punto è intervenuta la De Filippi per cercare di far tornare il sereno tra i due: "Non vedo motivo di rottura. Sono litigate, discussioni, che magari in una coppia possono avvenire". E rivolgendosi all'ex cavaliere: "Tu vuoi stare con lei o no? Perché lasciarsi? Non capisco”. Alla fine, dopo una lunga discussione, la conduttrice ha chiesto ad Alessandro e Pamela di ballare insieme per potersi chiarire da soli. Dopo il ballo, in effetti, il chiarimento c'è stato e i due si sono mostrati di nuovo sorridenti. Qualche dubbio, però, i telespettatori ce l'hanno: in particolare si chiedono se due persone così adulte avessero davvero bisogno dell’aiuto della De Filippi per riappacificarsi dopo delle semplici liti di gelosia.