Cristina Scuccia, le malelingue: "Vocazione? No, ecco il suo piano..."

Se non fosse stata abbastanza la rinuncia ai voti per la carriera da cantante, adesso un'altra polemica travolge Cristina Scuccia, l'ex suora lanciata da The Voice che si appresta a partire da laica per l'Honduras come concorrente dell'Isola dei Famosi gravata da un sospetto pesante. Con un post su Instagram l'esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti portato alla luce il piano che l'ex suor Cristina avrebbe messo in atto per entrare a far parte dello showbiz. La Marzano riferisce di un messaggio ricevuto da una persona Vittoria, in provincia di Ragusa, la stessa città dove è nata e cresciuta la Scuccia.

Secondo i "beninformati" vicini di casa (nei piccoli centri tutti sanno tutto di tutti) il sogno della 34enne, secondo quanto riporta Leggo, fin da quando era piccola, era quello di cantare e avrebbe fatto di tutto per farlo da professionista, su un palco o in televisione. Con qualunque mezzzo. E il mezzo sarebbe stata la tonaca. La fonte della Marzano spiega infatti che non riuscendo ad avere subito successo, avrebbe intenzionalmente scelto di farsi suora per poi reinventarsi come cantante. Insomma, secondo la fonte riportata da Deianira, quello di Cristina Scuccia sarebbe stato tutto un piano ben studiato. Nessuna reale vocazione religiosa ma a quanto pare solo la voglia di emergere. Appena dopo la vittoria a The Voice of Italy, infatti la 34enne si è tolta il velo per continuare senza troppi problemi il suo percorso nel mondo della musica. Per ora la cantante non ha dato alcun commento al nuovo scandalo che la investe.