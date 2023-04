Sara Ziff accusa di stupro l'ex Miramax Italia Fabrizio Lombardo

09 aprile 2023 a

Una accusa choc. Fabrizio Lombardo, l’ex capo di Miramax in Italia e stretto collaboratore di Harvey Weinstein, è stato accusato di stupro in una azione legale presentata il 6 aprile presso la Corte Suprema dello Stato di New York. A portare il manager di fronte alla magistratura è stata Sara Ziff, ex modella e fondatrice di Model Alliance, un gruppo di difesa di modelle e creativi della moda. Lo riporta il New York Times.

Secondo quanto afferma la donna Lombardo la avrebbe aggredita in un albergo di New York nel 2001 quando lei aveva 19 anni. La Ziff ha fatto causa, oltre che a Lombardo, anche a Weinstein, alla Disney e alle sue sussidiarie Buena Vista e Miramax, per abuso e negligenza sulla base dell’Adult Survivors Act, usando così una legge approvata nel maggio 2022 che ha prorogato fino a novembre di quest’anno il diritto di vittime di crimini sessuali di fare cause civili che altrimenti sarebbero cadute in prescrizione. Adesso Lombardo dovrà difendersi dalle accuse mosse dalla Ziff. "Ci sono voluti vent'anni per elaborare tutto questo", ha detto la donna al New York Times: "Per i primi anni non riuscivo a parlarne, figuriamoci fare causa. Quando è stata approvata la legge del 2022 ho cominciato a ripensarci". Nell’azione legale la Ziff afferma di aver conosciuto Lombardo nel 2001 quando sperava di intraprendere una carriera id attrice.