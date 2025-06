Ilary Blasi, sfogo brutale: "Dovete tacere". Occhio alla foto, con chi ce l'ha

Ilary Blasi è tornata sul piccolo schermo con l'Isola dei Famosi. Tra i telespettatori c'era molta curiosità, soprattutto perché si trattatava della prima apparizione televisiva, Verissimo a parte, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice è apparsa sorridente e ironica come sempre, non risparmiando di tanto in tanto delle frecciatine al suo ex. Nelle scorse ore, però, la showgirl ha pubblicato una storia su Instagram che sta facendo discutere.

Nello scatto, la Blasi ha il dito sulle labbra come a volere invitare qualcuno a tacere. E sull'immagine c'è scritto "Sshhh". Le intenzioni della conduttrice, insomma, sono chiare. Tutti zitti. Non si sa però chi sia il destinatario del suo gesto. In ogni caso, non è la prima volta che la Blasi utilizza i social per mettere a tacere dei pettegolezzi. Era già successo a febbraio 2022, quando era esploso il gossip sul flirt segreto tra Totti e Noemi Bocchi.

In quell'occasione, per mettere a tacere le voci di divorzio, la conduttrice pubblicò una foto nella quale faceva la linguaccia. Il gesto di oggi è simile, ma il destinatario è misterioso. Secondo una prima ipotesi, l'invito potrebbe essere rivolto a chi ha criticato il suo nuovo taglio di capelli. Taglio che qualcuno ha definito in stile Amanda Lear. Secondo un'altra ipotesi, invece, l'invito di Ilary potrebbe essere rivolto all'ex marito dopo la sentenza provvisoria emessa dal giudice del tribunale di Roma nell'ambito della causa di divorzio. I più pettegoli, invece, ipotizzano che quel "Sshhh" sia rivolto a chi ha insinuato che tra lei e l'ex suocera non corresse buon sangue.