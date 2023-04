Maria De Filippi, speciale "Amici" il 21 aprile. La voce: "Fanno il televoto..."

20 aprile 2023 a

a

a



Cambiamenti di palinsesto per Maria De Filippi e per Uomini e Donne. Il programma infatti si ferma. Uomini e Donne ha deciso di prendersi una pausa nuovamente: non andrà infatti in onda la puntata prevista per il venerdì. Al posto del "trono" arriva uno speciale di Amici che verrà trasmesso su Canale 5, dalle 14.45 alle 16.10 circa.

Al momento non è dato sapere cosa ci sarà nello speciale di Amici ma questo cambiamento improvviso di palinsesto ha acceso e non poco la curiosità dei fan che si chiedono quale possa essere questa novità del venerdì di Canale 5. ""Speriamo che non facciano vedere le solite cose come successe per un altro speciale", "Speriamo che i cantanti presentino i nuovi inediti!", "Faranno sicuro un televoto per vedere chi mandare in finale", hanno commentato alcuni utenti su Twitter, come ricorda Leggo.

Maria De Filippi, colpo di scena: in studio entra un suo vecchio amico...

Una cosa è certa, la formula dei programmi in questa stagione è cambiata. Ed era stata proprio Maria De Filippi qualche tempo fa a rivelare queste modifiche con 'unione ad esempio dei due troni di Uomini e Donna. E anche nel talent show di Canale 5, ad Amici, ci sono state grosse novità come ad esempio la rimozione della gara tra squadre e un meccanismo di sfida che va a premiare di più il singolo ragazzo mettendo in luce la sua individualità.