Chiara Ferragni, "non è andata come credevo": mai vista così

22 aprile 2023 a

Chiara Ferragni si mostra come mai prima in un video su TikTok. L'influencer e moglie di Fedez ha deciso di farsi vedere senza filtri, lasciando intuire quindi che anche lei può avere le occhiaie appena sveglia oppure del trucco sbavato per non essersi struccata. Nel filmato in questione, infatti, la si vede con tutto il make-up sbavato sul viso. Questa sua scelta è stata apprezzata molto dai fan, che le hanno inviato messaggi di solidarietà.

"Ieri sera ho detto, mi strucco ma tengo il make-up occhi perché è così bello così domani mattina ce l'ho ancora ma non è andata proprio come credevo", ha spiegato l'imprenditrice digitale, mostrandosi col trucco colato sul viso. "Non abbiamo salvato il make up occhi", ha aggiunto. Tanti i commenti dei fan, soprattutto donne, sotto al video. "Massima solidarietà", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Chiara una di noi". E ancora: "Io la domenica mattina", oppure "mi rivedo in lei", "potrei assomigliarti solo in questo". La Ferragni, insomma, si è fatta vedere in modo diverso, imperfetto. E proprio per questo ha sorpreso tutti i suoi follower, che hanno gradito molto il suo gesto.