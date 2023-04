Che tempo che fa chiude? Fabio Fazio rompe il silenzio

24 aprile 2023 a

Cosa succederà a Che tempo che fa, la trasmissione in onda la domenica sera su Rai 3? Fabio Fazio, il conduttore del talk, rompe finalmente il silenzio e rivela quale sarà il futuro del suo programma. Nel corso della puntata andata in onda ieri, il giornalista ha chiarito che non ci sarà nessuna chiusura. Come riporta DavideMaggio.it, il presentatore Rai avrebbe fatto questa rivelazione attraverso una battuta, che però non è passata inosservata. Attraverso le sue parole, infatti, è stato possibile intuire che il talk avrà sicuramente un’altra stagione.

La battuta di Fazio è arrivata durante la fase de Il Tavolo, mentre il conduttore parlava con Massimiliano Pani, il figlio di Mina. Nel momento in cui hanno iniziato a parlare delle sigle cantante dalla famosa artista, il giornalista avrebbe colto la palla al balzo per mettere a tacere i rumor sulla sua trasmissione: “Non è che potrebbe fare per noi una sigla la prossima stagione?”. Detto ciò, Fazio ha aggiunto: “La prossima stagione ci sarà sicuramente”.

L'intervento del conduttore, però, sembra non aver placato del tutto le voci insistenti su un suo addio alla Rai. Secondo qualche indiscrezione, infatti, il giornalista - il cui contratto scadrebbe a fine stagione - sarebbe pronto a lasciare il servizio pubblico. Certamente, però, ci sarà la prossima stagione di Che Tempo Che Fa. Il dubbio, quindi, riguarderebbe la rete televisiva su cui il programma andrà in onda. Alcune voci suggeriscono che Fazio possa trasferirsi sul canale Nove di Discovery. Le trattative in tal senso, secondo quanto riportato da TvBlog, sarebbero già iniziate.