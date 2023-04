Ginevra Pisani ricoverata, "devo essere lucida": paura tra i fan

25 aprile 2023 a

Ore d'ansia per Ginevra Pisani, l'ex professoressa de L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1: è stata infatti ricoverata in ospedale. A rivelarlo è lei stessa con una serie di stories su Instagram, pubblicate direttamente dal Sant'Andrea di Roma.

Ancora non è noto il motivo del ricovero. E la Pisani nelle stories rivela che si tratta di un cambio di struttura: insomma, da un ospedale a un altro.

"Cambio ospedale, ma i lettini sono sempre troppo piccoli per me", scrive Ginevra con ironia su Instagram. Ovvia la preoccupazione dei follower, che le chiedono cosa sia successo e quali siano le sue condizioni. La risposta della Pisani non è stata però una delle più rassicuranti: "Grazie per tutti i messaggi e scusate se non rispondo a tutti ma devo essere lucida quando mi confronto con i medici".

Il riferimento alla "lucidità", ovviamente, ha preoccupato tutti i seguaci dell'ex professoressa: il dubbio è che il problema di salute che la ha colpita possa non essere dei più banali.