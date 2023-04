Ilona Staller, dramma economico: che fine fa la sua casa

28 aprile 2023 a

Brutte notizie per Ilona Staller. L'attrice a luci rosse, in arte Cicciolina, ha visto il suo storico appartamento sulla Cassia pignorato. "Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare, altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto. Ma avevo troppe spese tra i vari appartamenti di mia proprietà, quindi ho deciso di mandarlo all'asta", ha spiegato al Messaggero la situazione in cui riversa.

Eppure per lei quell'appartamento non era una casa qualunque. Tante, infatti, le pellicole che hanno avuto come set proprio l'abitazione in zona Roma nord. Soprattutto "nel periodo del genio Schicchi, che aveva messo una grande vasca nel salone". Non solo un set cinematografico, ma anche un museo del mondo hard "con una marea di fotografie e video di ogni tipo delle porno star più famose d'Italia, tra cui Moana Pozzi".

Le spese però per la Staller erano troppo alte. D'altronde l'appartamento vanta oltre 130 metri quadrati e si trova al piano terra di un comprensorio con piscina. L'asta è prevista a luglio e parte da una base di 231 mila euro. "La cosa incredibile è che io avevo già pagato una parte del debito anni fa e invece risulta come se non avessi pagato, quindi con il commercialista stiamo cercando di risolvere e farmi togliere da quello che devo, tra condominio e Agenzia delle entrate, almeno la parte che ho già restituito". Lasciata la casa romana, Cicciolina non si trova in mezzo alla strada. "Ma non vi preoccupate - ha tenuto a precisare -, non vivo per strada, ora abito in un attico". Già nel 2019 l'attrice a luci rosse aveva ammesso di essere in grosse difficoltà economiche. Complice il pignoramento del suo vitalizio da ex parlamentare.