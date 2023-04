Pier Silvio Berlusconi "preoccupato": contratti annullati, Ilary Blasi nel mirino

30 aprile 2023 a

Ormai da tempo sono noti i malumori di Pier Silvio Berlusconi per alcuni eccessi sui canali della sua Mediaset. Troppo trash, troppa volgarità. Il caso aveva toccato il Gf Vip di Alfonso Signorini, che aveva corretto la rotta e che per la prossima edizione subirà profondi cambiamenti. Ma, secondo quanto rivela Oggi, anche l'Isola dei Famosi sarebbe nel mirino. Qualcosa del programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5, infatti, potrebbe non piacerebbe al numero uno del Biscione

Nel dettaglio, Alberto Dandolo su Oggi scrive: "Ilary Blasi sta concentrando tutte le sue energie sul lavoro. Per lei la conduzione de L'isola dei famosi è al momento la priorità assoluta e il suo obiettivo è riuscire a lenire le problematiche private immergendosi totalmente nei suoi impegni professionali. Però il suo editore Pier Silvio Berlusconi è assai preoccupato della deriva trash che il reality potrebbe assumere, essendo assai fresche le polemiche che hanno investito l'ultima edizione del Grande Fratello Vip".

Insomma, per ora soltanto preoccupazione. E massima allerta di Cologno Monzese, su chiaro input di Pier Silvio. Aggiunge Oggi: "Per questa ragione i vertici del Biscione pur pagando una lauta penale hanno annullato i contratti già firmati da due concorrenti reputati non in linea con lo spirito dello show. Trattasi di tal Gianmarco Onestini e di Luca Di Carlo, avvocato e compagno di Ilona Staller", conclude il rotocalco le indiscrezioni che forniscono un'interpretazione ai naufraghi saltati all'ultimo, quando venivano già dati in partenza per l'Honduras.