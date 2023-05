Mauro Corona disintegra il Pd: "Decreto Meloni? Sottovoce..."

03 maggio 2023 a

Mauro Corona fa godere la Meloni. Lo scrittore, ospite nella consueta copertina di CartaBianca, ha commentato il Cdm con cui il governo, il primo maggio, ha varato misure importanti per immettere soldi freschi nelle tasche degli italiani. Come vi abbiamo raccontato su Libero in questi giorni, il provvedimento varato dall'esecutivo prevede un aumento in busta paga fino a 100 euro.

Una mossa, quella del governo, che ha irritato e non poco la sinistra che con il megafono dei sindacati ha di fatto contestato una misura che dà ossigeno alle tasche dei lavoratori. Da Landini a Schlein, il coro è sempre lo stesso: uno schiaffo annunciare il taglio delle tasse sui lavoratori il primo maggio. Una vera e propria sommossa quella scattata a sinistra che di fatto va contro una misura che dovrebbe mettere d'accordo tutti, soprattutto il partito che millanta di difendere i diritti dei lavoratori.

E uno schiaffo sonoro alla sinistra e alla Cgil lo ha dato Mauro Corona che non ha usato giri di parole: "Il nuovo decreto lavoro del governo? Le cose grandi forse andrebbero annunciate sottovoce, meglio dire “proviamo”. Qualcosa stanno provando a fare ma io lascerei da parte l’enfasi. Però non ho trovato grave annunciarli il primo maggio". Bum, Pd e Cgil affondati.