Amici 22, il gesto choc sconvolge Maddalena: "Tutto disgustoso"

07 maggio 2023 a

a

a

Non proprio una prova di sportività e di cavalleria. Ad Amici 22, nel corso della semifinale, sarebbe accaduto qualcosa di sgradevole davanti agli occhi di Maria De Filippi. Protagonista della puntata andata in onda ieri sera, 6 maggio, è stata Maddalena. L'eliminazione della ballerina ha scatenato la reazione forte del pubblico presente in studio ma anche di quello a casa che ha letteralmente invaso i social di commenti.

A quanto pare in tanti, tra i presenti in studio nel corso della registrazione della puntata, tifavano per una eliminazione di Maddalena. E così nel momento in cui è stata decretata la fine dell'esperienza della ballerina nel talent show di Canale Cinque, ecco che è arrivato un messaggio dal pubblico che ha stupito tutti. Secondo quanto riferito dall’account Twitter di uno spettatore presente alla registrazione, c’è chi avrebbe addirittura esultato al momento della sua eliminazione, presumibilmente delle fan del ballerino di latino americano, Mattia.

"Mai fatto prima": De Filippi entra in studio così, il dettaglio scatena il web | Guarda

Un gesto che ha scatenato una vera e propria bufera in studio. E sui social, chi era presente, ha raccontato così quanto accaduto: "Maddalena si è dimostrata una persona veramente matura, ho cercato di salutarla ma non guardava nessuno proprio perché sapeva che quasi nessuno faceva il tifo per lei… mi sono sentito veramente male per lei e stava quasi sempre a testa in giù quando urlavano per gli altri". E qualcuno ha anche definito le urla in studio di chi godeva per l'eliminazione di Maddalena "disgustose".