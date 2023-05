Fiorello, il trionfo ora è totale: ecco dove parlano di lui

12 maggio 2023 a

Rosario Fiorello è diventato un punto fermo di viale Mazzini grazie all’enorme successo che sta ottenendo con VivaRai2. Lo show del mattino ha ottimi riscontri in termini di critica e di ascolti e riesce sempre ad essere accattivante grazie agli ospiti di alto livello che il padrone di casa porta in via Asiago. Il fenomeno di VivaRai2 è arrivato persino negli Stati Uniti, dove Variety ha voluto intervistare Fiorello.

Il programma viene definito un “fenomeno degli ascolti” che “porta nuova vita alla televisione italiana in quella fascia in cui nessuno crede più”. Lo showman siciliano ha raccontato alla rivista americana la ricetta del successo della sua trasmissione, in cui l’intrattenimento e il varietà la fanno da padrone: “Sono un grande fan di Jimmy Fallon. E prima di lui ero un grande fan di David Letterman e Johnny Carson”.

“I late show americani sono i migliori - ha spiegato Fiorello - così ingegnosi. Fanno cose che qui neanche ci sogniamo. Ma detto questo, le cose che sto facendo ora, anche queste non le ho mai viste prima”. Lo showman siciliano ha anche ricordato la sua breve esperienza hollywoodiana, dalla partecipazione nel film "Il talento di Mr Ripley" a quando ha osato dire no al produttore Harvey Weinstein.