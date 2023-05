Ilary Blasi, la foto che gela Totti: chi porta in vacanza con Bastian

17 maggio 2023 a

a

a

L’uscita a quattro di Ilary Blasi con la figlia Chanel e i rispettivi compagni è stata immortalata dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcuni scatti del romantico fine settimana trascorso a Lugano. L’occasione era offerta dai 16 anni della secondogenita della conduttrice di Mediaset, che evidentemente ha esteso l’invito anche a Cristian Babalus. Quest’ultimo fa coppia fissa con Chanel, dopo tutto il dramma familiare che si è scatenato sui social.

Il rapporto tra Chanel e Cristian è infatti stato rivelato dall’ex fidanzata di lui, l’influencer Martina De Vivo, con la quale condivide tra l’altro una figlia. Pur non essendosi esposta pubblicamente sulla vicenda, la Blasi sembra supportare la figlia, anche a giudicare dal messaggio che le ha dedicato sui social in occasione del 16esimo compleanno: “Sentiti libera di fare le tue scelte”. “Sei l’unica per me”, ha risposto Chanel, confermando un rapporto molto solido e profondo con la madre.

"Una settimana per imparare": la frase della Blasi che gela Totti in diretta

Stando a quanto riporta Chi, il controverso ragazzo di Chanel pare che abbia conquistato la simpatia della Blasi e di Bastian Muller, con il quale è apparso piuttosto complice. “Nonostante il look griffato, i tatuaggi e l’aria da rapper, il ragazzo ha un sorriso rassicurante e si è subito inserito bene nelle dinamiche della famiglia”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.