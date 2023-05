Maria De Filippi addio? "Calato il gelo", chi lascia Mediaset

19 maggio 2023 a

Raimondo Todaro e Maria De Filippi sarebbero ai ferri corti. Secondo una clamorosa indiscrezione del magazine Nuovo tra i due è calato il gelo. La conduttrice infatti si sarebbe molto infastidita durante la puntata di Amici andata in onda su Canale 5 sabato 8 aprile. Ma lo scontro diretto tra i due sarebbe poi stato tagliato in fase di montaggio e nascosto così ai telespettatori.

Todaro, che insieme ad Alessandra Celentano ed Emanuel Lo fa parte degli insegnanti di danza, ha un carattere piuttosto forte e irascibile. E spesso si è scontrato con i colleghi e con gli allievi della trasmissione. E proprio alla luce delle sue recenti intemperanze, l’addio alla trasmissione che l’ha ospitato per due anni potrebbe essere più vicino che mai. E attenzione. Sempre stando alle indiscrezioni di Nuovo Todaro non solo sarebbe pronto a dire addio al talent di Maria De Filippi, ma potrebbe pure tornare al suo primo lavoro.

Sembra infatti che Raimondo Todaro stia per tornare a Ballando con le stelle, la trasmissione di Rai uno dove per tanti anni ha lavorato come ballerino professionista. Quando aveva lasciato la Rai Todaro aveva anche criticato il programma e la conduttrice Milly Carlucci. Cosa succederà adesso? La Carlucci è disposta a riprenderlo?