Fedez sbotta con la Ferragni: "Mi sono già rotto i cog***"

Nuova polemica su Fedez e Chiara Ferragni. A scatenare la reazione del pubblico, la seconda stagione della serie The Ferragnez. "Abbiamo litigato poco, sono andato via di casa una sola volta", ha svelato il rapper nel terzo episodio durante una seduta di terapia di coppia. E ancora: "Abbiamo fatto la pace subito. Abbiamo affrontato dei momenti di crisi personale e di coppia". Eppure la Ferragni non sembrerebbe d'accordo. L'influencer avrebbe chiesto di non usare la parola "crisi".

Da qui la reazione di Fedez: "Fai tu, mi sono già rotto i cogl***i. Mi dice 'hai addirittura detto una parola che non dovevi dire', mi sembra che dobbiamo parlare assolutamente di altro. A me va bene, non è un problema, però mi girano i cog**i che mi dica che non posso usare certe parole. Volevo semplicemente dire che avevo fatto un gesto per te e in quel momento non lo avevi apprezzato e che abbiamo litigato per quello". E ancora: "E allora non parliamo di un ca**o, che cosa siamo qua a fare?".

La pace è però arrivata in fretta, con Fedez che ha cambiato idea dicendo che non erano in crisi e che "non siamo mai stati più uniti di così". Un dettaglio non passato inosservato, visto che le critiche non sono mancate. Alcuni hanno accusato Fedez di aver utilizzato un tono forte, maleducato. Altri invece se la sono presa con la Ferragni, accusandola di non essere autentica.