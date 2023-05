Lodovica Comello e il sesso dopo il parto: "Passati 8 mesi..."

20 maggio 2023 a

Spazio alle confidenze per Lodovica Comello. L'attrice e conduttrice si confessa spiegando di avere molta paura a mettere al mondo un secondo figlio, anche se il desiderio di dare a Teo un fratello è forte. "Ricominciare da capo dopo soli 3 anni mi terrorizza - afferma raggiunta da Vanity Fair -, anche se probabilmente lo farò per Teo. La maternità ha tirato fuori il lato più insicuro di me. Mi ritengo una buona mamma? Sono più un fuscello d'erba che danza nel vento, so di essere totalmente imperfetta".

Legata da tempo al producer televisivo Tomas Goldschmidt, la Comello ha parlato anche del loro rapporto, quello più intimo. "Il sesso dopo il parto? Ero traumatizzata, ci ho messo otto mesi per ricominciare". Complice le parole della sua ginecologa.

"Mi sdraio sul lettino, spalanco le gambe e mi dice: 'Non aspettarti di vedere quello che vedevi prima là sotto, eh. È diversa la situazione'. E io: 'In che senso?'. Lei: 'È diversa: né più bella né più brutta. Diversa'. A niente sono serviti i rincuori dell’ostetrica: ci ho messo otto mesi per prendere uno specchio e dare una sbirciatina". Non solo, perché la conduttrice ha avuto paura che il suo compagno potesse scappare via, ma così non è stato. Tomas è stato molto paziente e collaborativo.