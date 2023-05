Luciana Littizzetto, attacco alla Meloni: "Come si concia", Fazio nel panico

22 maggio 2023 a

Luciana Littizzetto si scatena. Del resto dopo aver annunciato l'addio alla Rai e il trasbordo, insieme a Fazio e Che Tempo che fa su Discovery, può aprire le valvole dell'odio e del veleno. E così nel mirino della Littizzetto è finita Giorgia Meloni. Il premier è stato presa di mira nel solito monologo dell'attrice comica per il suo look. Prima la bordata sull'incontro tra la Meloni e il Papa: "Poi hai visto che in settimana la Meloni è andata dal Papa. Tutti e due vestiti in bianco total white. Infatti il Papa le ha detto ‘ma ci siamo vestiti uguali’. Non è che vogliono mandare via anche il Papa? Vogliono far fare l’Angelus a Nicola Porro?".

Poi l'attacco anche sul look alla sfilata degli alpini: "Si è messa in testa il cappello con la penna, si sta mimetizzando come Salvini". Finito qui? No. A questo punto la Littizzetto mostra la foto della Meloni in compagnia di Ursula Von der Leyen. Entrambe indossano giacca e pantaloni color pesca. E anche qui bordate: "Ma come si è vestita? Look mellon". Insomma la Littizzetto ha criticato a suo modo la Meloni dedicandole anche qualche consiglio da armocromista. Ma questi consigli forse riguardano di più Elly Schlein che apre il portafoglio per sentirsi dire cosa indossare. Non certo il premier che tra G7 e alluvione in Emilia Romagna ha ben altro a cui pensare. Con buona pace della Littizzetto. Resterà della puntata di ieri il tentativo di Fazio di frenare la sua Lucianina: "Per favore, non peggioriamo la situazione. Sono comici, dicono cretinate..."