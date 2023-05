Aurora Ramazzotti, diktat al compagno Goffredo: "Domani..."

23 maggio 2023 a

Aurora Ramazzotti provata. Con la nascita del piccolo Cesare, la figlia di Michelle Hunziker ha messo lo sport e la ginnastica in pausa. Almeno fino a qualche ora fa. "Non facevo squat da tra mesi e mezzo", fa sapere su Instagram mentre fatica a scendere le scale. Da qui la frecciata al compagno Goffredo Cerza: "Domani Cesare lo prendi in braccio tu...". Per Aurora si tratta di un'avventura tutta nuova, quella della vita da mamma.

Eppure, a detta di Michelle, sia lei che il compagno sono molto portati. "non avrei pensato, mai mai, che fosse una guerriera come lo è stata in questo frangente, ed è super brava. È proprio diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè ed è stato pazzesco", sono state le parole della conduttrice ospite di Verissimo.

Qui la Hunziker ha anche detto di essere contentissima. "Io sono super orgogliosa e tengo alto il nome delle nonne 2.0. Ho notato che in questo ruolo di nonnitudine ci sono un sacco di quarantenni, persone giovani che hanno quasi paura a dire che sono nonni perché c’è ancora un tabù sull’argomento. La nonnitudine non ha niente a che fare con l’età anagrafica. È proprio uno stato di beatitudine: è come se tu fossi mamma o papà al cubo. Quindi a tutte queste persone che sono a casa e mi stanno ascoltando dico di esserne orgogliosi: ‘Non siete vecchi, siete nonni!’".