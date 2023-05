Eros Ramazzotti travolto dal lutto: "Tina, perdiamo il meglio"

Roberto Tortora 25 maggio 2023 a

A 83 anni ci ha lasciato una delle voci più potenti e profonde della musica mondiale, Tina Turner. Assoluta star soprattutto negli anni ’80 e ‘90, in cui da vera leonessa ha rubato la scena del rock agli uomini. La sua carriera, però, è partita da lontano, dagli anni Sessanta, in coppia con il marito Ike. Insieme nella vita e in musica, nel gruppo dei Kings of Rhythm, di cui presto era diventata leader, tanto che la band divenne Ike and Tina Turner Revue.

Tra le migliaia di fan e colleghi scossi dall’accaduto, ce n’è uno che ci riguarda da vicino ed è Eros Ramazzotti, il quale proprio con Tina Turner aveva duettato nel brano Cose della vita, inciso addirittura sia in italiano sia in inglese. Ebbe un successo planetario e viene ancora oggi trasmesso nella versione con il contributo della rocker americana. Ramazzotti ha dedicato un post su Instagram alla cantante, con tanto di video che mostra i due in fase di registrazione del pezzo. La dedica di Eros è emblematica: “Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna, un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente”.

Rimasti in ottimi rapporti, Ramazzotti e la Turner si sono sempre tenuti in contatto e, come mostra anche oggi il cantante, c'è sempre stata grande stima. Il post ha, ovviamente, generato una serie di commenti commossi e malinconici, tra cui uno che dice “Con te ha cantato una delle più belle canzoni”, oppure un altro che esclama “Mito... Non Posso Crederci”, e ancora “una Leonessa dal cuore grande come il tuo”, “un duetto incredibile”, “Insieme avete fatto la storia della musica e fatto tremare gli stadi!”. Tina Turner mancherà non soltanto ad Eros Ramazzotti, ma a tutti noi che amiamo la musica.