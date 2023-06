Clerici sostituita, stop in anticipo a È sempre mezzogiorno: cosa sta accadendo

01 giugno 2023 a

a

a

Antonella Clerici sostituita da Eleonora Daniele? Storie Italiane andrà a coprire lo spazio vuoto che lascerà È sempre mezzogiorno, che invece chiuderà una settimana prima del previsto. A rivelarlo è TvBlog, che ha anticipato la conferma della Clerici stessa.

Mediaset, Lorella Cuccarini lascia per la Rai? L'indiscrezione-bomba

La trasmissione di Rai 1 finirà così venerdì 9 giugno per poi tornare in onda regolarmente con l’inizio della prossima stagione, a settembre, sempre su Rai 1. E così da lunedì 12 a venerdì 16 giugno potrebbe esserci un allungamento di Storie Italiane. In questo modo, Eleonora Daniele andrebbe in onda col suo programma al posto di Antonella Clerici fino alle ore 12.30. Da questo orario in poi dovrebbe andare poi in onda Camper con Marcello Masi. Invece Camper in viaggio con Roberta Morise e Tinto dovrebbe iniziare lunedì 19 giugno.

"Non posso alzarmi dal letto": Antonella Clerici ko, lungo stop al suo programma?

Nei giorni scorsi una battuta della Clerici aveva fatto pensare che la sua presenza in Rai fosse incerta. "Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa", affermava volendo intendere che da lei tutto viene mostrato così com'è e lanciando una chiara frecciata al governo. Il motivo è chiaramente l'addio di Fabio Fazio e quello di Lucia Annunziata con i conseguenti cambiamenti.