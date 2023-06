Adriana Volpe, l'orrore dell'ex marito: "Zocc***a, fai una brutta fine"

06 giugno 2023 a

Emergono dettagli agghiaccianti nel processo contro l'ex marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, accusato dalla conduttrice di maltrattamenti in famiglia. I due si sono separati dopo dieci anni di matrimonio nel giugno 2021. Ieri 5 giugno, nell'aula della quinta sezione penale del Tribunale di Roma sono stati ascoltati conoscenti e amici della donna, che, secondo quanto riporta il Messaggero, hanno raccontato di come il loro rapporto sia degenerato quando lei è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. "Sei una zocc***, quando esci ti rovino la vita", avrebbe detto Parli alla ex moglie.

Un'amica di Adriana Volpe ha spiegato ai giudici che mentre la Volpe era al Gf vip, spesso andava a caso loro per guardare con Parli e la figlia le puntate del reality. In quelle occasioni, ha sentito le minacce: "Sei una putt***, quando esci ti rovino". L'uomo, al quale è stato imposto il divieto di avvicinamento alla Volpe, avrebbe anche problemi con l'alcol: "A casa loro c’era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo". E ancora, ha raccontato la donna: "Mi scriveva analizzando i comportamenti di Adriana, che secondo lui non erano da mamma. Mi diceva che le avrebbe rovinato la carriera una volta uscita". Poi, i pesantissimi messaggi vocali: "Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine, porto via la bambina, non gliela faccio più vedere".

Pare che Adriana Volpe che ha abbandonato il Grande Fratello quando è scoppiata la pandemia, una volta tornata a casa da Parli sarebbe stata "talmente turbata che aveva difficoltà a parlare".