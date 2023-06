Luciana Littizzetto, lo sfogo misterioso: "Io non perdo ma...", scoppia il caso

07 giugno 2023 a

Luciana Littizzetto continua a far sentire la sua voce. L'attrice comica di fatto dopo l'addio alla Rai è molto attiva sui social, soprattutto sul suo profilo Instagram. E di fatto in questo caso va sottolineato un nuovo post che in tanti hanno letto come polemico e legato al passaggio dal servizio pubblico a Discovery. Come è noto sia la Littizzetto che Fazio sbarcheranno su canale Nove da questo autunno. E la Littizzetto su Instagram ha scritto questa frase: "Io non perdo, lascio perdere". Insomma una sorta di manifesto di questa fase di passaggio che porterà la Littizzetto verso una nuova avventura.

E sui social i follower hanno immediatamente commentato questa sua frase attaccando il governo e rispolverando sempre la solita solfa del "pericolo fascista che sta invadendo la tv". Di fatto la Littizzetto non ha risposto a questi commenti. Silenzio di tomba.

Ma di certo i post della Littizzetto fanno rumore e non sono passati inosservati. Già in occasione del 2 Giugno, taggando Che tempo che fa, Lucianina aveva parlato di una Repubblica da "preservare" come se ci fosse ancora bisogno di ricordarlo. Insomma l'effetto rosicamento non è ancora finito, nonostante nelle tasche della Littizzetto ci sia un contratto di tutto rispetto.