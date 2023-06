Niccolò Centioni, sfogo duro su Mediaset: "Da 10 anni mi rifiutano"

08 giugno 2023 a

a

a

Niccolò Centioni, meglio conosciuto come "Rudy" dei Cesaroni si sfoga in modo duro in un'intervista a Nuovo Tv. L'attore da tempo chiede di poter partecipare a un reality show, ma ha sempre ricevuto picche. E così ora arriva il momento di togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Mi piacerebbe partecipare a un reality show. Ogni anno faccio domanda per il GF VIP e anche per l’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione.

Perché? Forse non ho conoscenze in quel mondo lì. Non ho contatti in tv. Per di più non conosco personalmente nessun concorrente del GF Vip. Credo che senza qualche collegamento particolare non si possono creare dinamiche interessanti. Forse è per questo che non interesso agli autori".

"Mi vergogno, sono stata un'idiota". Antonella Elia in lacrime: la drammatica confessione

Poi prova a spiegare quali possano essere i motivi di un suo ingresso nella casa del Grande Fratello: "Penso che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro al mio personaggio de I Cesaroni. Per me sarebbe l’occasione perfetta per raccontarlo". Insomma a quanto pare gli autori del reality la pensano in modo diverso e preparano un altro due di picche. Quella del Gf per Centioni è diventata una vera e propria ossessione...