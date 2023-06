Chiara Ferragni, la foto che scatena la tempesta: "Siamo morti di fame"

Roberto Tortora 09 giugno 2023 a

Chiara Ferragni e i social, gioie e dolori. Così come sono gli strumenti del suo successo, allo stesso modo diventano finestre per ricevere aspre critiche qualunque cosa faccia. Certo non l’aiuta l’ostentare tutta la sua vita: vacanze da sogno, vestiti di lusso, mare e tanto divertimento. Ultima tappa di quel magnifico tour che è la sua vita: Capri. La moglie di Fedez ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto sull’isola campana, immersa in panorami da sogno, con un sole scintillante e con vista mare. Ovviamente, i like non si contano, così come pure le critiche. Questi alcuni commenti: “Ogni giorno la dose quotidiana... di guardatemi morti di fame dove mi trovo”, oppure “Ma perché ti vesti come se avessi 15 anni!??? Cioè zero stile”, e ancora “Se quel top é avere buon gusto per la moda, siamo fritti”.

A ostentazione, evidentemente, risponde crudeltà: “Si veste come una sedicenne ma che le è successo? “, “Sempre a fare vacanze a viaggi”, “Top orrendo. Come sempre, indossa dei capi veramente di cattivo gusto. In fin dei conti, la classe non è acqua”, “Non hai nient'altro da fare?”.

Dopo le polemiche scatenatesi con una bambina di 11 anni che aveva criticato una sua foto in slip, con il seno coperto solamente dalla mano e a cui Chiara Ferragni aveva provato a rispondere, senza successo, questa volta l’influencer milanese ha deciso di tacere e non ha replicato a nessuno dei commenti ricevuti pieni di cattiveria e critiche. Vedremo se riuscirà a tenere a freno il dito o se zittirà qualcuno. In attesa, ovviamente, del prossimo post che, a prescindere dal suo contenuto, scatenerà il solito vespaio di like, commenti, complimenti e insulti.