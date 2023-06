Ilary Blasi, scoppia la rissa con Totti: "Ci sono i lucchetti", l'ira del fratello

Roberto Tortora 09 giugno 2023 a

Volano stracci, per l’ennesima volta, tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In quella che è diventata la separazione più litigiosa della storia. Oggetto dell’acredine, questa volta, è il centro sportivo della Longarina, di proprietà della famiglia Totti. In tempi di pace, l’ex-capitano della Roma aveva affidato la gestione dell’impianto a Silvia Blasi, la sorella di Ilary, ma con la separazione il giudice ha disposto che il centro torni nei beni di Totti.

E non solo, perché la famiglia Blasi dovrà anche saldare i debiti maturati durante la pandemia. A far saltare il banco, adesso, è la sospensione del Memorial Enzo Totti, torneo in onore del papà dell’ex-dieci giallorosso, scomparso per complicazioni legate al Covid. Il motivo è legato al fatto che la scorsa settimana sono stati messi dei lucchetti ai cancelli “in maniera totalmente arbitraria e in assenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria”. Lo riferisce la famiglia Totti.

Siccome il giudice ha disposto lo sfratto, che diventerà esecutivo il prossimo 30 giugno, la famiglia di Ilary ha deciso di chiudere baracca in anticipo, impedendo però ai tesserati l’accesso e scatenando, com’era ovvio, un vespaio di polemiche. A comunicare l’annullamento del torneo è il fratello di Totti, Riccardo, presidente della Totti Soccer School: “Con profondo rammarico, siamo costretti ad annunciare lo spostamento a data da destinarsi del secondo Memorial Enzo Totti, dedicato alla memoria di mio padre...La decisione è maturata a seguito della scelta arbitraria ed illegittima della gestione dei campi, di rendere impossibile l’accesso ai nostri tesserati. Un ringraziamento va ai tecnici e a tutto lo staff, che da mesi lavorava senza sosta per la miglior riuscita di quella che per noi rappresenta la più importante delle manifestazioni”.