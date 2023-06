Belen Rodriguez, 4 laceranti parole: dopo la morte di Berlusconi...

13 giugno 2023 a

Anche Ilary Blasi e Belen Rodriguez si aggiungono alla lunga lista dei vip che hanno voluto mandare un messaggio alla famiglia di Silvio Berlusconi. La prima, conduttrice dell'Isola dei Famosi, ha scelto un sintetico post su Instagram: "La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvio, a cui faccio le mie condoglianze".

Proprio la Blasi è legata da una forte amicizia a Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, nonché figlio dell'ex premier. Un'amicizia che fa pensare che le due si siano sentite anche in privato. Ma anche la showgirl argentina ha voluto condividere un ringraziamento al fondatore di Forza Italia, nonché di Mediaset, rete per cui lavora da anni. "Riposa in pace Presidente" e poi una sua foto. Molti erano in attesa di un suo messaggio, visto che la Rodriguez deve parecchio al Biscione.

Intanto tra i volti della tv la prima a esprimere il suo dolore è stata Federica Panicucci, la quale ha dato la notizia all’Italia con il suo Mattino Cinque News. A fianco a un commosso Francesco Vecchi, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime. E come lei in tanti