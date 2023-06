Bianca Berlinguer, le parole su Berlusconi: "Non stiamo esagerando?"

14 giugno 2023 a

Prima per la morte poi per i funerali, il ricordo di Silvio Berlusconi prosegue. "Ma non si sta un po’ esagerando con tutte queste celebrazioni a reti unificate, la Rai, Mediaset, anche La7 in parte, che da ieri stanno andando in onda ininterrottamente per ricordarlo quando era imprenditore, quando era Presidente del Consiglio, quando era politico… Non si rischia di creare alla fine l’effetto opposto?", chiede Bianca Berlinguer durante la puntata di martedì 14 giugno di CartaBianca.

Su Rai 3 la conduttrice tiene a precisare che non è una sua perplessità, bensì la domanda che rivolge ai suoi ospiti. "A parte il Papa - continua -, oppure eventi drammatici nella storia della nostra Repubblica (è chiaro che quando ci fu il sequestro Moro si cercò di trasmettere ininterrottamente per tutto il giorno, per avere nuove notizie su quello che stava succedendo), si ricorda altre persone che sono state celebrate così per ore, ore, ore, sia dalla televisione pubblica che da quella privata?".

E a rispondere ci pensa subito Daniela Santanché. Il ministro dice la sua, convinta che "parlando di Berlusconi si fanno ascolti, si fa share. È molto brutto quello che sto dicendo ma è molto reale". Di diverso parere Paolo Mieli che comunque precisa: "Se all’inizio della prossima settimana si ricomincerà allora sarà il momento di dire basta".