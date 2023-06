Woodpecker, The Beach, Praja, Mitch B., Timmy Dj: il divertimento dell'estate '23 ha stile

16 giugno 2023 a

a

a

I Iuoghi di divertimento dell’estate 2023 sono tutti diversi. Ognuno ha il suo stile. La stagione che stiamo vivendo è momento magico per gli addetti ai lavori, che, dopo lo stop dovuto alla pandemia, potranno mettere a frutto al 100% le nuove idee ed i nuovi stimoli di questi mesi, e ovviamente a loro esperienza. In particolare, poi, l’Emilia Romagna è desiderosa di ripartire dopo l'alluvione. Ma brillano anche il Salento, la Toscana, la Lombardia. E come dicevamo, ogni spazio ed ogni proposta fa storia a sé, ma ogni realtà di successo si differenzia per il proprio, personalissimo, stile.

Pariamo con una grande novità decisamente artistica, ovvero Woodpecker, storica disco di Milano Marittima. Disegnato, con la sua iconica cupola, a fine anni '60 dal rivoluzionario architetto Filippo Monti, è un luogo ricco d'arte e di storia. “Facciamo un cerchio, facciamo affiorare l’acqua e ci mettiamo i coccodrilli”, diceva Filippo Monti presentando Woodpecker... che dopo quasi cinquant'anni torna a far ballare chi ha voglia di far tardi, chiaramente con un certo stile. Dal 30 giugno, solo il venerdì sera, propone party chic per un pubblico soprattutto over 25. La musica e house i dj sono di livello, ma qui fanno parte di veri show.

Restando in Romagna, la festa a Papeete Beach & Villapapeete Milano Marittima non si ferma. Villapapeete, offre solo il sabato notte, divertimento notturno con aperitivi, spettacoli e 3 sale con diverse proposte musicali, tanto relax e dj-set di qualità. I beach party del weekend Papeete sono un must, così come i pranzi gourmet vista mare al ristorante La Pluma. Qui è possibile possibile gustare le ostriche di Cervia. "Da anni si lavora alla coltivazione, ma è la prima stagione in cui queste specialità sono disponibili", spiega lo chef Vincenzo Caputo.

Dalla Riviera Romagnola al Salento, il primo locale che viene in mente, quando si parla di estate e divertimento, è la Praja Gallipoli. Anche quest’anno la disco aperta 7 sere su 7 gestita da Musicaeparole punta su top dj internazionali. A luglio e ad agosto 2023 la Praja è aperta tutte le sere e ospita top dj internazionali come Gabry Ponte, Bob Sinclar o Steve Aoki per il festival Popfest. L'estate parte il 17 giugno con Federico Scavo e Mark Lanzetta, mixer e sax, due garanzie in console. Il 22 giugno nastri di partenza per il Giovedì del Villaggio e il 23 per il super party Big Mama. Mentre il 24 giugno arrivano Francesca Brambilla e Fred De Palma.

Ed eccoci in Sicilia. The Beach Luxury Club è un luogo total white che offre, dal mattino alla notte, momenti indimenticabili, con cucina mediterranea e mixology internazionale. Quest’estate, dopo il successo di Sharm, in Egitto, presso Domina Coral Bay, si espande a Santa Flavia, al Domina Zagarella Sicily. Durante il giorno ci si può rilassare sui lettoni a baldacchino, mentre di sera si possono godere spettacoli con artisti internazionali seguiti da scatenati dj set. Va segnalata la presenza dello chef Filippo Nicosia e di ballerini, performer e cantanti internazionali.

In Toscana, Sunset Aperitif al Doride Beach è invece una festa esclusiva, che porta l'atmosfera sofisticata dei beach party di Ibiza e Costa Azzurra a Marina di Carrara. Un'occasione speciale e perfetta per ballare e gustare drink sulla spiaggia, con dj come Saitpaul e Luca Pedonese che mixano la migliore musica. Insieme hanno appena pubblicato "Ay Papi". Non mancano, nel pubblico, vip come Nikita Pelizon, Claudia Peroni... e qualche volta la voce di Eliza G., artista italiana attiva nel mondo.

Ancora relax, musica e divertimento di qualità con Dv Connection, in Lombardia. Il mercoledì propone Sunset on Hills alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate, con drink, cibo, musica, relax. Gli aperitivi si godono nella tranquillità della tenuta. Inoltre, sono in calendario 6 party domenicali a bordo piscina, o, se si vuole, direttamente in piscina, al Barbariccia Beach @ Castello degli Angeli - Carobbio. DV Connection propone anche un dinner show tutto da vivere, Bollicine, ogni venerdì alla Rosa Bianca di Zanica (BG).

E la musica? Per Mitch B., dj e producer italiano, anche l’estate 2023 sarà scatenata e prolifica. Con il suo sound che mescola House, Deep House ed Electronica Balearica, sta facendo ballare l'Italia e non solo, suonando in locali come il citato Papeete Beach, e lo si sente spesso in questi primi giorni d’estate al Donna Rosa 38 di Ravenna o al White Beach di Cervia. Inoltre, si esibirà il 3 luglio al leggendario Pacha di Ibiza, nel privé Pachacha e l'3 agosto al Djerba Musica Land, in Tunisia, a conferma di una presenza ormai internazionale.

Chiudiamo con Timmy Dj, artista fiorentino che, con il suo marchio Rotation regala emozioni ed un sound decisamente particolare a eventi selezionati. La sua musica, che chiama "New Disco Music of 2000", è un mix personale di house classica e old school, con produzioni come "Gloria" con i Relight Orchestra e "Amazing Grey" assieme a Karmia Ammar. I party di Antinori, Frescobaldi e Corsini, così come in eventi legati a Pitti Uomo o Lamorghini Yacht, spesso hanno il suo sound. Negli anni ha fatto ballare i migliori club italiani e internazionali. Tra mille altri, Pineta, Pascià, Capannina di Forte dei Marmi, Yab e Paradiso.