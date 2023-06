Myrta Merlino, l'addio: "Enormemente libera", fucilata a Giletti?

16 giugno 2023 a

a

a

Myrta Merlino lascia La7 per una nuova avventura in tv. La conduttrice storica della rete di Urbano Cairo chiude la sua esperienza a L'Aria Che tira e probabilmente, secondo alcune indiscrezioni potrebbe approdare in Rai o a Mediaset. Ma ribadiamo: sono solo indiscrezioni al momento. Nel suo discorso di addio a La7, la Merlino ha salutato il suo pubblico: "Da Berlusconi a Berlusconi mi verrebbe da dire", ha affermato la conduttrice. Il tutto per dare un peso e quantificare il tempo che ha trascorso a La7.

Poi parla anche del suo editore Urbano Cairo ringraziandolo: "Mi ha fatto sentire sempre enormemente libera". E proprio in queste parole alcuni follower e telespettatori sui social hanno letto una sorta di stoccata a Massimo Giletti a cui è stato chiuso il programma all'improvviso. Giletti avrebbe lasciato intendere che dietro la decisione presa dall'azienda possa esserci qualche riserva sui temi trattati nel corso delle puntate.

"Ve lo prometto". Merlino, clamoroso annuncio in lacrime: gelo a L7 | Video

Poi la Merlino ha voluto mandare un messaggio chiaro al suo pubblico: "Grazie per averci reso il programma leader del daytime".Infine le parole sul suo futuro: "Ci rivedremo presto, prestissimo. Questo sì, ve lo prometto". Dovremo attendere qualche altro giorno per capire se la Merlino atterrerà dalle parti del Biscione oppure a Viale Mazzini.