Arisa, drammatico colpo al cuore: con chi hanno beccato il suo ex

Un incrocio a tutto gossip accende questa prima parte d'estate. Suo malgrado la protagonista è la cantante Arisa, le voci vengono rilanciate da Novella 2000, il celebre rotocalco. E si torna a parlare di Andrea Di Carlo, ex della cantante. Infatti quest'ultimo ora avrebbe una storia con una ex collega di Arisa.

Si sta parlando di Anna Pettinelli, una delle protagoniste dello show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Bene, la Pettinelli e Di Carlo si sarebbero incontrati per poi passare una serata insieme a cena in un noto ristorante. Il tutto per inciso è stato documentato con perizia dalle foto del magazine rosa diretto da Roberto Alessi.

E insomma, ci si chiede: una semplice cena di lavoro? D'Altronde Di Carlo è un manager di molti vip. Oppure... gatta ci cova? Ad aggiungere pepe e sospetti sulla vicenda ci pensa direttamente Novella 2000, laddove si legge che "i più maliziosi dicono che non si tratterebbe di lavoro, o forse non solo di lavoro". Già, anche dalle fotografie infatti traspare un qual certo affiatamento. "Di Carlo sembra aver trovato una nuova sintonia con Anna Pettinelli", che ad Amici rivestiva i panni della coach di canto.

Staremo a vedere, in attesa di conferme, smentite o nuove paparazzate. "Per ora solo loro sanno la verità", chiosa Novella 2000. Per certo, se il flirt venisse mai confermato, la notizia sarebbe piuttosto difficile da digerire per Arisa, che con Di Carlo arrivò anche vicinissima al matrimonio.