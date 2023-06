Lorella Cuccarini, fisico mozzafiato a 57 anni: il commento di Arisa spiazza tutti

24 giugno 2023 a

a

a

Uno scambio di battute affettuoso quello che c'è stato su Instagram tra Lorella Cuccarini e Arisa. La conduttrice, 57 anni, ha pubblicato degli scatti mozzafiato in bikini dalla Sardegna, dove si trova in vacanza con la famiglia. Foto in cui si nota un fisico perfetto. La bellezza della Cuccarini ha conquistato tutti, anche Arisa, che sotto alle foto ha lasciato un dolce commento: "Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più".

Lorella Cuccarini da Fiorello in reggiseno: Viva Rai 2, tutti sconvolti | Video

"L'esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti", ha poi aggiunto la cantante. Che con la Cuccarini ha lavorato durante l'ultima edizione di Amici. Tutti dello stesso tenore gli altri commenti sotto al post della Cuccarini: "Dove si firma per avere il suo fisico?", ha scritto un follower. Un altro invece: "Ventenni spostatevi!". Solo tanti complimenti per una bellezza che sembra essere davvero senza età.