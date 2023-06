Love Mi, Angelina Mango canta ma è bufera: "Guarda chi inquadrano"

28 giugno 2023 a

a

a

Love Mi, il concerto benefico organizzato da Fedez, è tornato per il secondo anno consecutivo in piazza del Duomo a Milano. A presentare l'evento, in diretta su Italia 1, Max Angioni e Mariasole Pollio. Tra gli ospiti della serata anche Angelina Mango, la cantante rivelazione dell'ultima edizione di Amici. Quest'ultima si è esibita con due brani del suo primo album, “Ci pensiamo domani” e “Voglia di vivere”, facendo ballare tutti.

"Che porcheria. Per i soldi pure...": Chiara Ferragni linciata per questa foto

In molti, però, non hanno potuto fare a meno di notare che durante la performance di Angelina le telecamere hanno inquadrato un’altra persona per la maggior parte del tempo, Chiara Ferragni, la moglie di Fedez. I numerosi fan della figlia di Mango che non sono riusciti a essere a Milano, però, erano impazienti di vedere l'esibizione di Angelina da casa. Per questo, quando hanno notato che le inquadrature erano quasi tutte della Ferragni, sono rimasti molto delusi.

L'imprenditrice digitale era sotto il palco del Love Mi per supportare suo marito. E, come mostrato dalle telecamere, si è scatenata su tutte e due i brani di Angelina. I commenti su Twitter, però, sono stati piuttosto polemici. “Volevo godermi l’esibizione di Angelina ma purtroppo inquadrano ogni tre secondi la Ferragni, e quindi niente ciao“, ha scritto un utente. Un altro invece: “C’è un po’ di esibizione di Angelina in quest’inquadratura di Chiara Ferragni“.