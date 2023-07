Barbara d'Urso, la voce velenosa: "Forse presto...", bomba a Mediaset

02 luglio 2023 a

a

a

Finita l'era di Pomeriggio Cinque con la conduzione di Barbara d'Urso. Dopo 15 anni Mediaset ha deciso di mettere la parola fine al rapporto professionale con la d'Urso per la fascia pomeridiana della rete ammiraglia del Biscione. Insomma una vera e propria rivoluzione nei palinsesti di Mediaset che ha fatto non poco rumore nel mondo dello spettacolo e della tv. Di certo la d'Urso è uno dei volti storici del Biscione e in questi lunghissimi anni ha accompagnato il pomeriggio di milioni di italiani. Ma adesso è tempo di cambiare.

E su questo fronte va sottolineato che la d'Urso ha un contratto in scadenza a dicembre 2023. Ed è per questo motivo che sui siti specializzati in tv corre voce che addirittura potrebbe esserci un addio definitivo con Mediaset.

Mediaset, dopo la d'Urso... chi viene silurato: nomi pesantissimi

La nota dell'azienda è stata molto semplice ma lascia aperta qualche porta in ogni senso: "Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. […] Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali". E come riporta Money, non è chiaro dunque se le due strade proseguiranno ancora nella stessa direzione o se ci sarà una separazione consensuale. Secondo qualche malelingua forse la d'Urso entro la fine dell'anno potrebbe lasciare il Biscione.