Elodie, disavventura in barca: "Scusate...", perché si sblocca

Elodie è stata protagonista di un piccolo imprevisto durante un evento che si è tenuto su una barca a largo dell’isola di Capri. La cantante è una delle più ricercate nella scena musicale, visto l’enorme successo che riscuote ormai da anni: le sue canzoni sono delle vere e proprie hit, di conseguenza non sorprende che sia ricercatissima per ogni tipo di evento.

E così Elodie si è ritrovata su un’imbarcazione in qualità di ospite d’onore dello show condotto da Tommaso Zorzi e organizzato da Peroni Nastro Azzurro. L’artista è però stata vittima di un inconveniente, che evidentemente non si aspettava essendo la prima volta che si esibiva in mare aperto: a un certo punto Elodie si è fermata per qualche secondo perché è stata assalita dalla nausea. Un classico caso di mal di mare, come ha lei stessa spiegato ai presenti con grande sincerità: “Ho un po’ di nausea, sono onesta, è difficile. Questa è la mia prima volta”.

Al di là dell’evento in barca, gli ultimi anni sono stati quelli della consacrazione per Elodie, che ha iniziato a lavorare non solo come cantante: ha co-condotto una serata del Festival di Sanremo con Amadeus e Fiorello nel 2021, ha preso parte al programma Celebrity Hunted uscendone vincitrice e ha recitato da protagonista nel film Ti mangio il cuore, diretto da Pippo Mezzepesa.