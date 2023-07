Chiara Ferragni, la foto che diventa un caso: "Tutto orribile"

Roberto Tortora 05 luglio 2023 a

Altro giro, altri haters per Chiara Ferragni, che in questi giorni si trova a Parigi per assistere alle presentazioni delle nuove collezioni autunno/inverno dei brandi brand d’alta moda. Nelle ultime ore soltanto la moglie di Fedez ha potuto ammirare la nuova linea di Schiaparelli, che lei indossa spesso, e di Dior. Il tutto, come sempre, documentato sui social ed è lì che i fan hanno potuto biasimarla per gli outfit sfoggiati.

Non sono piaciuti molto gli abiti indossati dalla mamma di Leone e Vittoria e subito sono partite critiche e commenti negativi. In particolare, sotto un post in cui c’è una sua foto in cui indossa dei pantaloni cut out lunghi di pelle nera, un cinturone con dettagli in oro e una canotta nera con un disegno oro sulla parte anteriore. Il tutto completamente firmato da Schiaparelli e indossato dall’influencer per l’aperitivo organizzato a fine sfilata.

Questi alcuni dei commenti più duri: “Questo outfit è veramente orribile”, oppure “Per fortuna che certi vestiti dovrebbero essere pezzi d’alta moda…”, e ancora “Te sei molto carina ma, ultimamente, gli abiti che indossi, di chiunque essi siano, fanno veramente pietà”. Come sempre, Chiara Ferragni non ha risposto a nessuno dei commenti denigratori, anzi, ha rincarato la dose con un altro post e un altro abito: un look total white di Dior che, stavolta, i fan hanno molto apprezzato e, a sorpresa, le critiche sono diventate complimenti con uno schiocco di dita: “Stai diventando una donna con uno stile incredibile”, oppure “Questo abito è davvero di classe”. Basta poco, quindi, a Chiara Ferragni per spostare l’opinione pubblica del suo seguito, perché tanto, bene o male che faccia, si parlerà sempre di lei.