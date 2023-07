Claudia Gerini di nuovo innamorata. Lui è l'ex della Caldonazzo

05 luglio 2023 a

Di Riccardo Sangiuliano si sa che è stato un ex di Nathaly Caldonazzo e che ha avuto un flirt con la moglie di Andrea Agnelli, Emma Winter naufragato nel giro di qualche giorno. Per il resto il manager e imprenditore napoletano è riuscito molto bene a tenere riservata la sua vita privata tanto che non si conosce neanche l'anno di nascita. Ma poi si è innamorato di Claudia Gerini e la privacy è andata a farsi benedire. I paparazzi di Chi lo hanno infatti immortalato con l'attrice romana che si era proclamata single fino a poco tempo fa. Ora non è più così: dalle fotografie pubblicate sul settimanale diretto da Massimo Borgnis l'amore sembra aver nuovamente bussato alla sua porta.

Claudia e Riccardo sono stati beccati a Roma dove hanno cenato in un ristorante. Poi sono tornati a casa di lei, per poi uscire poco dopo insieme e partire verso Napoli, dove l'attrice sta girando una nuova serie Netflix, "Le indagini di Sara". La coppia evidentemente ha trascorso la notte in un appartamento e le foto scattate dai paparazzi la mattina dopo sono inequivocabili: prima si affaccia lei, in accappatoio, poi lui in pantaloncini. E finita la giornata sul set, eccoli insieme sul lungomare Caracciolo dove si scambiano un romantico bacio.