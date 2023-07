Belen Rodriguez, la reazione all'addio a Mediaset: "Abituata a..." e poi questo video

05 luglio 2023 a

Belen Rodriguez cambia rete. La showgirl, dopo ben sedici anni, non sarà più a Mediaset. Notizie a riguardo erano già circolate nei giorni scorsi. E oggi, con l'annuncio dei palinsesti da parte di Pier Silvio Berlusconi, è arrivata la conferma. L'argentina ha lasciato dunque la conduzione de Le Iene, dove approderà Veronica Gentili, e di Tu si que vales.

Prime reazioni sono arrivate sui social. Dopo l'annuncio dell'ad del Biscione, Belen ha pubblicato un video al mare, aggiungendo una frase che molti vedono come una sorta di replica. "Abituata alla tempesta, ballo insieme a lei", è il messaggio su Instagram. Nei commenti i suoi follower non sono riusciti a trattenersi dal chiedere spiegazioni su quanto sta accadendo. "Mediaset? - ha risposto lei -. Io me ne sono andata. Altre opportunità? Già le ho!".

Di cosa si tratti non è dato sapersi, ma sarebbe certo che a lasciare la rete sia stata proprio lei. D'altronde quest'anno le novità non mancano: Barbara d'Urso è stata sostituita da Myrta Merlino, reduce da La7, e tra i conduttori si va ad aggiungere Bianca Berlinguer, anche lei in fuga dalla Rai dopo 34 anni. La giornalista, ex Rai 3, sarà seguita a ruota dal fedelissimo Mauro Corona.